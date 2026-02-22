Olimpiadi 2026, le foto simbolo dei Giochi invernali: la gallery

Dalla doppietta di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina al terribile incidente di Lindsey Vonn, passando per la delusione del pattinatore statunitense Ilia Malinin e la gioia di Arianna Fontana diventata l’atleta italiana più vincente di sempre alle olimpiadi. Sono tanti i momenti iconici immortalati dai fotografi nel corso dei giochi invernali, che hanno visto l’Italia conquistare il maggior numero di podi di sempre. Ecco alcuni degli scatti più iconici.