15/04 – Trump attacca Meloni: “Non ha coraggio” – Il tycoon tra megalomania e narcisismo – Pinguini sentinelle dell’ambiente

Trump attacca Meloni: “Sono scioccato, lei è inaccettabile e non ha coraggio”. Schlein la difende: “Italia paese sovrano, nessuno può minacciare il nostro governo”. M5S: “Solidarietà, ma è stata una serva sciocca”.
Donald Trump tra megalomania e narcisismo? L’analisi della psichiatra. Le uscite del presidente Usa contribuiscono a ingenerare un sentimento di preoccupazione, ansia e insicurezza.
Pinguini sentinelle dell’ambiente: come hanno rilevato Pfas e inquinanti in Patagonia. Un gruppo di ricercatori ha utilizzato i pinguini per misurare il livello di inquinamento di acqua e superfici.