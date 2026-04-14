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mercoledì 15 aprile 2026

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Champions League, Atletico-Barcellona 1-2: i madrileni passano grazie alla vittoria dell’andata

Champions League, Atletico-Barcellona 1-2: i madrileni passano grazie alla vittoria dell’andata
Lamine Yamal segna il goal dello 0-1 per il Barcellona contro l’Atletico Madrid. (AP Photo/Manu Fernandez)
Redazione
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Gli uomini di Simeone affronteranno la vincente di Arsenal-Sporting Lisbona

Il Barcellona fallisce l’obiettivo rimonta ed è l’Atletico ad accedere alle semifinali di Champions League. La formazione di Simeone cade in casa contro i blaugrana (1-2), ma avanza in virtù del successo per 2-0 dell’andata al Camp Nou.

Il Barça spaventa i padroni di casa con Yamal (4′) e Torres (24′), poi ci pensa Lookman ad accorciare le distanze (31′). Il Barça chiude in dieci uomini per l’espulsione di Garcia al 79′. I colchoneros affronteranno la vincente del quarto tra Arsenal e Sporting Lisbona

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