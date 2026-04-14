Champions League, Atletico-Barcellona 1-2: i madrileni passano grazie alla vittoria dell’andata

Il Barcellona fallisce l’obiettivo rimonta ed è l’Atletico ad accedere alle semifinali di Champions League. La formazione di Simeone cade in casa contro i blaugrana (1-2), ma avanza in virtù del successo per 2-0 dell’andata al Camp Nou.
Il Barça spaventa i padroni di casa con Yamal (4′) e Torres (24′), poi ci pensa Lookman ad accorciare le distanze (31′). Il Barça chiude in dieci uomini per l’espulsione di Garcia al 79′. I colchoneros affronteranno la vincente del quarto tra Arsenal e Sporting Lisbona.