Forza Italia, Barelli: "Costa dovrà migliorare le performance del gruppo. Ho svolto questo lavoro con soddisfazione"

“Il compito di Enrico Costa sarà migliorare le grandi performance ottenute dal gruppo. È finito il mio impegno, che non può essere eterno, e quindi ben venga Costa. Una persona solida, con grandi capacità ed esperienza: ha fatto il ministro, il viceministro… La vita va avanti, ho tante cose da fare e tanti impegni. Ho svolto questo lavoro con grande soddisfazione”. Così Paolo Barelli, il capogruppo uscente di Forza Italia, intercettato da LaPresse all’uscita da Montecitorio, dove si è tenuta l’assembla forzista. E su un possibile ruolo in qualche ministero si smarca: “Non so nulla e non ho chiesto nulla. Non ho nessuna propensione né necessità di trovare un’altra occupazione”.