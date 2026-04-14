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mercoledì 15 aprile 2026

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Forza Italia, Barelli: "Costa dovrà migliorare le performance del gruppo. Ho svolto questo lavoro con soddisfazione"

LaPresse
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“Il compito di Enrico Costa sarà migliorare le grandi performance ottenute dal gruppo. È finito il mio impegno, che non può essere eterno, e quindi ben venga Costa. Una persona solida, con grandi capacità ed esperienza: ha fatto il ministro, il viceministro… La vita va avanti, ho tante cose da fare e tanti impegni. Ho svolto questo lavoro con grande soddisfazione”. Così Paolo Barelli, il capogruppo uscente di Forza Italia, intercettato da LaPresse all’uscita da Montecitorio, dove si è tenuta l’assembla forzista. E su un possibile ruolo in qualche ministero si smarca: “Non so nulla e non ho chiesto nulla. Non ho nessuna propensione né necessità di trovare un’altra occupazione”.