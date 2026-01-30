Olimpiadi 2026: date gare, programma e dove vederle

Ormai è tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: i Giochi prendono il via con le prime gare mercoledì 4 febbraio, prima della spettacolare cerimonia di apertura allo stadio di San Siro venerdì 6 febbraio. Ecco tutto il calendario delle gare, giorno per giorno, con evidenziate tutte quelle in cui sarà assegnata una medaglia.

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si vedranno in chiaro sulla Rai, che dedicherà due canali (Rai 2 e Rai Sport HD) alle gare principali e a quelle che vedranno gli azzurri in campo, garantendo 250 ore di diretta complessiva. I diritti media completi della competizione appartengono invece a Warner Bros. Discovery: ogni gara, batteria, qualificazione sarà disponibile tramite Eurosport 1 e 2 e le piattaforme collegate, per oltre 1.400 ore complessive di diretta. Le opzioni principali per vedere Eurosport in Italia includono Discovery+, HBO Max e altri operatori pay che lo ospitano nei propri pacchetti (es. DAZN).

Olimpiadi 2026, il programma completo

Mercoledì 4 febbraio 2026

Curling – 19:05: Round robin doppio misto

Giovedì 5 febbraio 2026

Curling : 10:05: Round robin doppio misto; 14:35: Round robin doppio misto; 19:05: Round robin doppio misto

: Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare donne; 14:40: Turno preliminare donne; 16:40: Turno preliminare donne; 21:10: Turno preliminare donne

: Snowboard – 19:30: Qualificazioni snowboard big air uomini

Venerdì 6 febbraio 2026

Curling : 10:05: Round robin doppio misto; 14:35: Round robin doppio misto

: Pattinaggio di figura – 09:55: Team event (danza sul ghiaccio, danza ritmica, programma breve coppie, programma breve individuale donne)

Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare donne 14:40: Turno preliminare donne

: Cerimonia d’Apertura

Sabato 7 febbraio 2026

Sci alpino : – 11:30: Discesa libera uomini 🏅(gara da medaglia d'oro)

: – 11:30: Discesa libera uomini 🏅(gara da medaglia d’oro) Sci di fondo – 13:00: Skiathlon 10km+10km donne 🏅

– 13:00: Skiathlon 10km+10km donne 🏅 Curling : 10:05: Round robin doppio misto; 14:35: Round robin doppio misto; 19:05: Round robin doppio misto

: Pattinaggio di figura – 19:45: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero)

– 19:45: Team event (programma breve individuale uomini, danza sul ghiaccio e programma libero) Sci freestyle : 10:30: Qualificazione freeski slopestyle donne; 14:00: Qualificazione freeski slopestyle uomini

: Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare donne; 14:40: Turno preliminare donne; 16:40: Turno preliminare donne; 21:10: Turno preliminare donne

: Slittino : 17:00: Individuale uomini run 1 e 2

: 17:00: Individuale uomini run 1 e 2 Salto con gli sci – 18:45: Trampolino normale individuale donne 🏅

– 18:45: Trampolino normale individuale donne 🏅 Snowboard – 19:30: Finale snowboard big air uomini 🏅

– 19:30: Finale snowboard big air uomini 🏅 Pattinaggio di velocità – 16:00: 3000m donne 🏅

Domenica 8 febbraio 2026

Sci alpino – 11:30: Discesa libera donne 🏅

– 11:30: Discesa libera donne 🏅 Biathlon – 14:05: Staffetta mista 4x6km 🏅

– 14:05: Staffetta mista 4x6km 🏅 Sci di fondo – 12:30: Skiathlon 10km+10km uomini 🏅

– 12:30: Skiathlon 10km+10km uomini 🏅 Curling : 10:05: Round robin doppio misto; 14:35: Round robin doppio misto; 19:05: Round robin doppio misto

: Pattinaggio di figura – 19:30: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini) 🏅

– 19:30: Team event (programma libero coppie, programma libero individuale donne, programma libero individuale uomini) 🏅 Hockey su ghiaccio : 16:40: Turno preliminare donne; 21:10: Turno preliminare donne

: Slittino – 17:00: Individuale uomini 3 e 4 🏅

– 17:00: Individuale uomini 3 e 4 🏅 Snowboard : 09:00: Qualificazioni slalom gigante parallelo uomini e donne; 13:00: Finale slalom gigante parallelo uomini; 🏅 13:00: Finale slalom gigante parallelo donne; 🏅 19:30: Qualificazioni snowboard big air donne

: Pattinaggio di velocità – 16:00: 5000m uomini 🏅

Lunedì 9 febbraio 2026

Sci alpino : 10:30: Combinata a squadre uomini (discesa libera); 14:00: Combinata a squadre uomini (slalom) 🏅

: Curling : 10:05: Round robin doppio misto; 18:05: Semifinali doppio misto

: Pattinaggio di figura – 19:20: Danza sul ghiaccio, danza ritmica

– 19:20: Danza sul ghiaccio, danza ritmica Sci freestyle – 12:30: Finale freeski slopestyle donne 🏅

– 12:30: Finale freeski slopestyle donne 🏅 Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare donne; 16:40: Turno preliminare donne; 20:10: Turno preliminare donne; 21:10: Turno preliminare donne

: Slittino – 17:00: Individuale donne run 1 e 2

– 17:00: Individuale donne run 1 e 2 Salto con gli sci – 19:00: Trampolino normale individuale uomini 🏅

– 19:00: Trampolino normale individuale uomini 🏅 Snowboard – 19:30: Finale snowboard big air donne 🏅

– 19:30: Finale snowboard big air donne 🏅 Pattinaggio di velocità – 17:30: 1000m donne 🏅

Martedì 10 febbraio 2026

Sci alpino : 10:30: Combinata a squadre donne (discesa libera); 14:00: Combinata a squadre donne (slalom) 🏅

: Biathlon – 13:30: 20km individuale uomini 🏅

– 13:30: 20km individuale uomini 🏅 Sci di fondo : 09:15: Qualificazione sprint tecnica classica donne, 09:15: Qualificazione sprint tecnica classica uomini 11:45: Finale sprint tecnica classica donne 🏅 11:45: Finale sprint tecnica classica uomini 🏅

: Curling : 14:05: Finale per il bronzo doppio misto 🏅 18:05: Finale per l’oro doppio misto🏅

: Pattinaggio di figura – 18:30: Programma breve individuale uomini

– 18:30: Programma breve individuale uomini Sci freestyle : 11:15: Primo round qualificazione moguls uomini; 12:30: Finale freeski slopestyle uomini; 🏅 14:15: Primo round qualificazione moguls donne (a seconda della luce)

: Hockey su ghiaccio : 12:10 – 14:40: Turno preliminare donne; 16:40 – 19:10: Turno preliminare donne; 20:10 – 22:40: Turno preliminare donne; 21:10 – 23:40: Turno preliminare donne

: Slittino – 17:00: Individuale donne run 3 e 4 🏅

– 17:00: Individuale donne run 3 e 4 🏅 Salto con gli sci – 18:45: Gara a squadre miste 🏅

– 18:45: Gara a squadre miste 🏅 Short track : 10:30: Qualificazione 500m donne; 10:30: Qualificazione 1000m uomini 10:30: Staffetta mista quarti, semifinali e finali 🏅

:

Mercoledì 11 febbraio 2026

Sci alpino – 11:30: Super G uomini🏅

– 11:30: Super G uomini🏅 Biathlon – 14:15: 15km individuale donne 🏅

– 14:15: 15km individuale donne 🏅 Curling – 19:05: Round robin uomini

– 19:05: Round robin uomini Pattinaggio di figura – 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero 🏅

– 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero 🏅 Sci freestyle : 11:00: Secondo round qualificazione moguls donne; 14:15: Finale moguls donne (a seconda della luce) 🏅

: Hockey su ghiaccio : 16:40: Turno preliminare uomini; 21:10: Turno preliminare uomini

: Slittino : 17:30: Doppio uomini run 1 e 2 🏅 17:30: Doppio donne run 1 e 2 🏅

: Combinata nordica : 10:00: Individuale Gundersen uomini NH trampolino normale; 13:45: Individuale Gundersen NH trampolino normale/10 km 🏅

: Snowboard : 10:30: Qualificazioni snowboard halfpipe donne; 19:30: Qualificazioni snowboard halfpipe uomini

: Pattinaggio di velocità – 18:30: 1000m uomini 🏅

Giovedì 12 febbraio 2026

Sci alpino – 11:30: Super G donne 🏅

– 11:30: Super G donne 🏅 Sci di fondo – 13:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne 🏅

– 13:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli donne 🏅 Curling : 09:05: Round robin donne 1; 14:05: Round robin uomini 2; 19:05: Round robin donne 2

: Sci freestyle : 10:00: Secondo round qualificazioni moguls uomini; 12:15: Finale moguls uomini 🏅

: Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare uomini; 16:40: Turno preliminare uomini; 21:10: Turno preliminare uomini (2 partite)

: Slittino – 18:30: Staffetta a squadre 🏅

– 18:30: Staffetta a squadre 🏅 Short track : 20:15: 500m donne quarti, semifinali, finali; 🏅 20:15: 1000m uomini quarti, semifinali, finali 🏅

: Skeleton – Prima e seconda manche uomini

– Prima e seconda manche uomini Snowboard : 10:00: Qualificazioni snowboard cross uomini; 13:45: Finali snowboard cross uomini 🏅 19:30: Finale snowboard halfpipe donne 🏅

: Pattinaggio di velocità – 16:30: 5000m donne 🏅

Venerdì 13 febbraio 2026

Biathlon – 14:00: 10km sprint uomini

– 14:00: 10km sprint uomini Sci di fondo – 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini 🏅

– 12:00: 10 km tecnica libera partenza a intervalli uomini 🏅 Curling : 09:05: Round robin uomini 3; 14:05: Round robin donne 3; 19:05: Round robin uomini 4

: Pattinaggio di figura – 19:00: Programma libero individuale uomini 🏅

– 19:00: Programma libero individuale uomini 🏅 Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare uomini (2 partite); 16:40: Turno preliminare uomini, 16:40: Quarti di finale donne; 21:10: Turno preliminare uomini, 21:10: Quarti di finale donne

: Skeleton : 16:00: Prima e seconda manche donne; 19:30 : Terza e quarta manche uomini 🏅

: Snowboard : 10:00: Qualificazioni snowboard cross donne; 13:30: Finali snowboard cross donne 🏅 19:30 : Finale snowboard halfpipe uomini 🏅

: Pattinaggio di velocità – 16:00: 10000m uomini 🏅

Sabato 14 febbraio 2026

Sci alpino : 10:00: Prima manche slalom gigante uomini; 13:30: Seconda manche slalom gigante uomini 🏅

: Biathlon : 14:45: Sprint 7.5km donne 🏅

: 14:45: Sprint 7.5km donne 🏅 Sci di fondo : 12:00: Staffetta 4×7.5km donne 🏅

: 12:00: Staffetta 4×7.5km donne 🏅 Curling : 09:05: Round robin donne 4; 14:05: Round robin uomini 5; 19:05: Round robin donne 5

: Sci freestyle : 10:30: Finale dual moguls donne 🏅 19:30: Qualificazione freeski big air donne

: Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare uomini (2 partite); 16:40: Turno preliminare uomini, 16:40: Quarti di finale donne; 21:10: Turno preliminare uomini, 21:10: Quarti di finale donne

: Short track : 20:15: 1000m qualificazioni donne; 20:15: 1500m uomini quarti, semifinali, finali; 🏅 20:15: staffetta 3000m donne semifinali

: Skeleton – 18:00: Terza e quarta manche donne 🏅

– 18:00: Terza e quarta manche donne 🏅 Salto con gli sci : 18:45: Individuale uomini trampolino lungo 🏅

: 18:45: Individuale uomini trampolino lungo 🏅 Pattinaggio di velocità : 16:00: Qualificazioni inseguimento a squadre donne; 16:00: 500m uomini 🏅

:

Domenica 15 febbraio 2026

Sci alpino : 10:00: Prima manche slalom gigante donne; 13:30: Seconda manche slalom gigante donne 🏅

: Biathlon : 11:15: Inseguimento 12.5km uomini 🏅 14:45: Inseguimento 10km donne 🏅

: Bob – 10:00: Prima e seconda manche monobob donne

– 10:00: Prima e seconda manche monobob donne Sci di fondo : 12:00: Staffetta 4×7.5km uomini 🏅

: 12:00: Staffetta 4×7.5km uomini 🏅 Curling : 09:05: Round robin uomini 6; 14:05: Round robin donne 6; 19:05: Round robin uomini 7

: Pattinaggio di figura – 19:45: Coppie programma corto

– 19:45: Coppie programma corto Sci freestyle : 10:30: Finale dual moguls uomini 🏅 19:30: Qualificazione freeski big air uomini

: Hockey su ghiaccio : 12:10: Turno preliminare uomini; 16:40: Turno preliminare uomini; 19:10: Turno preliminare uomini; 21:10: Turno preliminare uomini

: Skeleton – 18:00: Squadre miste 🏅

– 18:00: Squadre miste 🏅 Salto con gli sci – 18:45: Individuale donne trampolino lungo 🏅

– 18:45: Individuale donne trampolino lungo 🏅 Snowboard : 11:00: Qualificazioni snowboard cross squadre miste; 13:45: Finali snowboard squadre miste 🏅

: Pattinaggio di velocità : 16:00: Qualificazioni inseguimento a squadre uomini; 16:00: 500m donne 🏅

:

Lunedì 16 febbraio 2026

Sci alpino : 10:00: Prima manche slalom uomini; 13:30: Seconda manche slalom uomini 🏅

: Bob : 10:00: Prima e seconda manche doppio uomini; 19:00: Terza e quarta manche monobob donne 🏅

: Curling : 09:05: Round robin donne 7; 14:05: Round robin uomini 8; 19:05: Round robin donne 8

: Pattinaggio di figura – 20:00: Coppie programma libero 🏅

– 20:00: Coppie programma libero 🏅 Sci freestyle – 19:30: Finale freeski big air donne 🏅

– 19:30: Finale freeski big air donne 🏅 Hockey su ghiaccio : 16:40: Semifinale donne; 21:10: Semifinale donne

: Short track : 11:00: 500m uomini qualificazioni; 11:00: 1000m donne quarti, semifinali e finali 🏅 11:00: staffetta 5000m uomini semifinali

: Salto con gli sci – 19:00: Gara a squadre uomini 🏅

– 19:00: Gara a squadre uomini 🏅 Snowboard : 10:30: Qualificazioni snowboard slopestyle donne; 14:00: Qualificazioni snowboard slopestyle uomini

:

Martedì 17 febbraio 2026

Biathlon – 14:30: Staffetta 4×7.5km uomini 🏅

– 14:30: Staffetta 4×7.5km uomini 🏅 Bob – 19:00: Terza e quarta manche doppio uomini 🏅

– 19:00: Terza e quarta manche doppio uomini 🏅 Curling : 09:05: Round robin uomini 9; 14:05: Round robin donne 9; 19:05: Round robin uomini 10

: Pattinaggio di figura – 18:45: Individuale donne programma corto

– 18:45: Individuale donne programma corto Sci freestyle : 11:00: Qualificazioni aerials donne; 13:30: Qualificazioni aerials uomini; 19:30: Finale freeski big air uomini 🏅

: Hockey su ghiaccio : 12:10: Playoff di qualificazione uomini (2 partite); 16:40: Playoff di qualificazione uomini; 21:10: Playoff di qualificazione uomini

: Combinata nordica : 10:00: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo; 13:45: Individuale Gundersen uomini LH trampolino lungo/10 km 🏅

: Snowboard – 13:00: Finale snowboard slopestyle donne 🏅

– 13:00: Finale snowboard slopestyle donne 🏅 Pattinaggio di velocità : 14:30: Finali inseguimento a squadre uomini 🏅 14:30: Finali inseguimento a squadre donne 🏅

:

Mercoledì 18 febbraio 2026

Sci alpino : 10:00: Prima manche slalom donne; 13:30: Seconda manche slalom donne 🏅

: Biathlon – 14:45: Staffetta 4x6km donne 🏅

– 14:45: Staffetta 4x6km donne 🏅 Sci di fondo : 09:45: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera uomini, 09:45: Qualificazioni sprint a squadre tecnica libera donne; 11:45: Finali sprint a squadre tecnica libera uomini 🏅 11:45: Finali sprint a squadre tecnica libera donne 🏅

: Curling : 09:05: Round robin donne 10; 14:05: Round robin uomini 11; 19:05: Round robin donne 11

: Sci freestyle – 11:30: Finale aerials donne 🏅

– 11:30: Finale aerials donne 🏅 Hockey su ghiaccio : 12:10: Quarti di finale uomini; 14:10: Quarti di finale uomini; 16:40: Quarti di finale uomini; 21:10: Quarti di finale uomini

: Short track : 20:15: 500m uomini quarti, semifinali e finali 🏅 20:15: staffetta 3000m donne finali 🏅

: Snowboard – 12:30: Finale snowboard slopestyle uomini 🏅

Giovedì 19 febbraio 2026

Curling : 09:05: Round robin uomini 12; 14:05: Round robin donne 12; 19:05: Semifinale uomini

: Pattinaggio di figura – 19:00: Individuale donne programma libero 🏅

– 19:00: Individuale donne programma libero 🏅 Sci freestyle : 10:30: Qualificazioni freeski halfpipe uomini; 11:30: Finale aerials uomini 🏅 19:30: Qualificazioni freeski halfpipe donne 🏅

: Hockey su ghiaccio : 14:40: Finale per il bronzo donne 🏅 19:10: Finale per l’oro donne 🏅

: Combinata nordica : 10:00: Team sprint uomini trampolino lungo; 14:00: Team sprint uomini 2×7.5km 🏅

: Sci alpinismo : 09:50: Sprint uomini batterie, Sprint donne batterie; 12:55: Sprint uomini finale, Sprint donne finale 🏅

: Pattinaggio di velocità – 16:30: 1500m uomini 🏅

Venerdì 20 febbraio 2026

Biathlon – 14:15: Mass start 15km uomini 🏅

– 14:15: Mass start 15km uomini 🏅 Bob – Prima e seconda manche doppio donne

– Prima e seconda manche doppio donne Curling : 14:05: Semifinale donne; 19:05: Finale per il bronzo uomini 🏅

: Sci freestyle : 10:00: Qualificazioni ski cross donne; 12:00: Finali ski cross donne 🏅 19:30: Finale freeski halfpipe uomini 🏅

: Hockey su ghiaccio : 16:40: Semifinale uomini; 21:10: Semifinale uomini

: Short track : 20:15: 1500m donne quarti, semifinali e finali 🏅 20:15: staffetta 5000m uomini finali🏅

: Pattinaggio di velocità – 16:30: 1500m donne 🏅

Sabato 21 febbraio 2026 – Giorno 15

Biathlon – 14:15: Mass start 12.5km donne 🏅

– 14:15: Mass start 12.5km donne 🏅 Bob : 10:00: Prima e seconda manche bob a 4 uomini; 19:00: Terza e quarta manche doppio donne 🏅

: Sci di fondo – 11:00: Mass start 50km tecnica classica uomini 🏅

– 11:00: Mass start 50km tecnica classica uomini 🏅 Curling : 14:05: Finale per il bronzo donne 🏅 19:05: Finale per l’oro uomini 🏅

: Pattinaggio di figura – 20:00: Gala di esibizione

– 20:00: Gala di esibizione Sci freestyle : 10:00: Qualificazioni ski cross uomini; 10:45: Finale aerials a squadre miste 🏅 12:00: Finali ski cross uomini 🏅 19:30: Finale freeski halfpipe donne 🏅

: Hockey su ghiaccio – 20:40: Finale per il bronzo uomini 🏅

– 20:40: Finale per il bronzo uomini 🏅 Sci alpinismo – 13:30: Finale staffetta mista 🏅

– 13:30: Finale staffetta mista 🏅 Pattinaggio di velocità : 15:00: Mass start uomini 🏅 15:00: Mass start donne 🏅

:

Domenica 22 febbraio 2026