Sul podio al Montmelò anche Marc Marquez

Pecco Bagnaia ritrova il sorriso al Montmelò, conquista il Gp di Catalogna e ritorna in corsa per il titolo mondiale della MotoGp. Il campione del mondo con la sua Ducati si è imposto davanti al suo rivale Jorge Martin (anche Ducati), ancora leader della classifica iridata, grazie a un finale di gara entusiasmante. Sul podio anche l’altro iberico Marc Marquez che ha chiuso davanti a Aleix Espargaro su Aprilia.

Per Bagnaia è la terza vittoria stagionale, e sfata un tabù su una pista dove ieri ad un giro dalla fine nella sprint è caduto mentre era lanciato verso la vittoria. Completano la top10 Espargarò, Di Giannantonio, Raul Fernandez, Alex Marquez, Binder, Bastianini e Quartararo. Dodicesimo Bezzecchi, diciottesimo Marini. Caduta di Pedro Acosta a metà gara mentre era in seconda posizione. In classifica generale Martin comanda con 155 punti, seguito da Bagnaia a -39 e da Marquez a -41. Quarto Bastianini a -61, ma per il Mondiale è sempre più una corsa a tre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata