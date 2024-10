Il pilota italiano accorcia le distanze dal leader del motomondiale

Pecco Bagnaia vince anche il Gp del Giappone davanti a Jorge Martin e riduce di altri cinque punti il suo distacco dal pilota spagnolo della Ducati Pramac che ora conduce la classifica mondiale con un margine di di vantaggio di 10 punti. Terzo posto per Marc Marquez, pilota della Ducati del team Gresini, davanti a Bastianini e Morbidelli. Completano la top10 Binder, Bezzecchi, Di Giannantonio, Espargarò e Miller. 12° Quartararo, 14° Marini.

Bagnaia, che aveva conquistato anche la gara sprint, è alla sua ottava vittoria stagionale. Solo Rossi, Stoner, Lorenzo e Marquez ci erano riusciti in MotoGp. Bagnaia ha condotto la gara fin dal primo giro gestendo nella parte finale il ritorno di Martin artefice ancora una volta di una grande rimonta.

Bagnaia: “Superfelice, guadagnati altri punti su Martin, continuare così”

“Sono superfelice, siamo riusciti a guadagnare 11 punti in questo weekend, Martin era più forte rispetto agli altri giorni e ho cercato di gestire il vantaggio. Ora penso alal prossima gara con la stessa ambizione e strategia cercando di continuare così”. Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati ufficiale, vincitore del Gp del Giappone. Motegi è il 15mo circuito dove il pilota piemontese conquista il primo posto.

Martin: “Ultimi due giri ho pensato solo ai punti”

“Sono contento del risultato, è stata una gara fantastica, sono arrivato vicino alla vittoria e ci ho provato senza mollare. Poi a due giri dalla fine ho avuto un piccolo spavento e ho pensato ai punti. Bravo Bagnaia, lui è un maestro nella gestione delle gomme. Sono felice del secondo posto”. Così Jorge Martin, pilota della Ducati Pramac, dopo il secondo posto nel Gp del Giappone.

Show Bagnaia-Martin nel retropodio: “Arrivare pari a Valencia? Io firmo”

“Ora Jorge mi devi far arrivare a Valencia a zero e ce la giochiamo lì”. Così Pecco Bagnaia rivolgendosi con una battuta a Jorge Martin nel retropodio del Gp del Giappone prima della premiazione. Chiacchierando nella saletta in cui si rivedono gli highlights della gara Bagnaia risponde a Marc Marquez che chiedeva quale fosse la situazione in campionato. “Sono a -10” per poi aggiungere “ma tanto è sempre così“, un modo per sottolineare quanto sia ormai costante l’oscillazione dei punti tra i due al termine di ogni Gp. Poi è arrivata la battuta a Martin il quale ha così risposto “Io firmo eh, firmo”. Il siparietto conferma l’ottimo rapporto tra i due rivali che si stanno giocando il titolo nella classe regina. La gara di Valencia, in programma il 17 novembre, è l’ultima tappa di un mondiale tiratissimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata