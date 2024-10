Quarto posto per Martin. In top ten anche Bezzecchi (terzo) Di Giannantonio e Morbidelli

I fratelli Marquez e il team Gresini dominano le pre-qualifiche del Gp d’Australia per la classe MotoGp. Marc ha realizzato il miglior tempo in 1’27″770 precedendo il Alex di un decimo (+0.102). Si marcano da vicino i due piloti in lotta per il titolo Mondiale: Jorge Martin si è piazzato quarto, a 197 millesimi dal leader, subito davanti a Francesco Bagnaia, quinto a 243 millesimi. Bene anche Marco Bezzecchi, terzo con la Ducati Pertamina Enduro del team VR46. Nella top ten anche Fabio Di Giannantonio, ottavo, e Franco Morbidelli, nono.

Bagnaia: “Siamo tutti vicini, qui complicato fare la differenza”

“In generale siamo tutti molto simili, qui è complicato fare la differenza e in questo momento non c’è nessuno che la sta facendo. Penso che domani già nella sprint sarà fondamentale partire bene, ma al momento non vedo uno che sta andando più forte”. Lo ha detto Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport al termine della prima giornata di prove libere del Gp d’Australia. “Quando mi sono fermato e sono ripartito con l’altra moto è stato subito meglio – ha aggiunto il pilota della Ducati, quinto dopo le libere – Ma abbiamo dovuto fare un altro lavoro: la moto dell’anno scorso tende ad aver meno peso davanti, siamo andati nella direzione opposta e ogni uscita che facevo andavamo sempre meglio. Purtroppo nel time attack finale non ho potuto espriemre tutto perché c’erano le bandiere gialle, però è tutto a posto. L’obiettivo era chiudere nei dieci e sono quinto. Ho già visto un giro di Marc, che oggi è stato il più veloce, in realtà perdiamo da lui in un punto solo per cui sappiamo già cosa fare”.

Martin: “Io e Bagnaia siamo alla pari, idee chiare per domani”

“L’importante era stare nei dieci e ce l’abbiamo fatta. Comunque è stato più difficile del solito, tra la cadute e la bandiera rossa. Quando sono riuscito a girare con più costanza ho trovato un passo buono, abbiamo perso un po’ di tempo ma abbiamo le idee chiare per domani”. Lo ha detto Jorge Martin al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Australia. “Con Bagnaia siamo alla pari, è difficile, ci sono tanti fattori – ha proseguito lo spagnolo del team Pramac, leader del Mondiale, ai microfoni di Sky Sport – L’importante è essere al 100% e fare il massimo, poi alcune cose non si possono controllare. Tutte e due lo meritiamo (il titolo, ndr) ma è difficile dire chi va meglio dell’altro”.

