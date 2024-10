Lo spagnolo del team Pramac allunga a +20 su Pecco nella classifica mondiale

Marc Marquez, in sella alla Ducati Gresini, si è aggiudicato il Gran Premio d’Australia, corso la notte scorsa a Phillip Island. Per il campione spagnolo si è trattato della terza vittoria stagionale. Dietro di lui è arrivato il leader del mondiale, Jorge Martin con la Ducati Prima Pramac. Terzo l’italiano Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati ufficiale. Quarto gradino del podio per Fabio Di Giannantonio, in sella a Ducati Pertamina; quinto l’altro ducatista ufficiale, Enea Bastianini. Al termine del diciottesimo appuntamento stagionale, in testa alla classifica c’è sempre Jorge Martin, con 424 punti, seguito da Francesco Bagnaia a 404. Terzo Marc Marquez con 345 punti, seguito da Enea Bastianini 331.

