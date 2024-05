Podio tutto spagnolo con Marc Marquez secondo e Pedro Acosta terzo

Aleix Espargaro su Aprilia ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalunya della MotoGp. Podio tutto spagnolo con Marc Marquez secondo su una Ducati del Team Gresini e Pedro Acosta terzo su una GasGas Ktm. Beffa incredibile per Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, caduto all’ultimo giro quando era in testa con la sua Ducati ufficiale.

Come Bagnaia sono caduti mentre erano in testa prima lo spagnolo Raul Fernandez su Trackhouse e poi il sudafricano Brad Binder su Ktm. Approfitta delle cadute il leader del Mondiale Jorge Martin che chiude al quarto posto con la sua Ducati del Team Pramac, ma lo spagnolo non è mai stato in corsa per la vittoria. Per la Ducati ufficiale buon quinto posto per Enea Bastianini, seguito da Fabio Di Giannantonio con una moto del Team VR46. Chiudono la top ten Jack Miller su Ktm, Maverick Vinales sull’altra Aprilia, Marco Bezzecchi sull’altra moto del Team VR46 e il francese Fabio Quartararo su Yamaha. Per Bagnaia è il terzo ritiro nelle ultime tre gare sprint, con punti preziosi che vengono lasciati per strada in ottica mondiale. Nella classifica generale resta saldamente al comando Martin seguito da Marquez e Bastianini che superano proprio Bagnaia. Domani alle 15 è in programma la gara vera e propria con il due volte campione del Mondo a caccia di riscatto.

