La monoposto del campione brasiliano torna in pole position, come il 1° maggio del 1994

In occasione del 30mo anniversario della tragica scomparsa di Ayrton Senna, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si è trasformato in un set a cielo aperto per ‘La notte di Ayrton’, una speciale occasione per celebrare il più grande pilota di tutti i tempi. Per la prima volta dopo trent’anni la Williams F16 del campione brasiliano è tornata nella posizione in cui si trovava il giorno in cui partì per l’ultimo giro della vita del più grande pilota della storia, il 1° maggio del 1994, quando Senna prese posto nella piazzola numero uno dell’autodromo, la pole position per il Gran Premio di San Marino che si correva proprio a Imola. L’auto che si vede in pista è l’unica copia originale esistente dell’auto andata distrutta durante l’incidente in cui Senna perse la vita. L’omaggio al pilota brasiliano, sulle note di un celebre brano di Lucio Dalla, è cantato dall’attore Stefano Fresi.

