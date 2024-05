Il campione brasiliano di Formula 1 è morto all'età di 34 anni il 1° maggio 1994

Sono passati 30 anni dalla morte di Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di Formula 1 della storia. Il famoso automobilista brasiliano è scomparso all’età di 34 anni il 1° maggio 1994 in seguito a un incidente avvenuto sul circuito di Imola durante il Gran Premio di San Marino.

L’incidente

Alle 14:17 il campione di San Paolo ha perso il controllo della sua Williams alla curva Tamburello: l’impatto contro il muro è stato terribile con la vettura che è rimbalza ad alta velocità. Senna subito dopo è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna in coma cerebrale ma ogni tentativo per salvargli la vita è stato inutile. Il suo decesso è stato constatato alle ore 18:40.

Il giorno prima, il 30 aprile 1994, sulla stessa pista ha perso la vita l’austriaco Roland Ratzenberger, finito contro il muro alla curva Villeneuve. Alla partenza della gara vera e propria un altro terribile incidente, quello tra la Benetton di JJ Lehto e la Lotus di Pedro Lamy, entrambi salvi.

