L'olandese ha preceduto Hamilton e Perez. Quarto posto per il ferrarista Leclerc

Max Verstappen si è imposto nella Sprint Race del GP di Cina di Formula 1. Il pilota olandese ha preceduto Lewis Hamilton e il suo compagno di scuderia Sergio Perez.

Quarta e quinta posizione per le Ferrari di Leclerc e Sainz. Sesto posto per Lando Norris, che era partito in pole position.

