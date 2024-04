Domenica il primo Gran Premio a Shanghai in cinque anni, a causa della pandemia

Il Gran Premio della Cina di Formula 1 potrebbe regalare emozioni inattese, con il campione in carica Max Verstappen che non può essere considerato il quasi certo vincitore di domenica. Il tre volte campione del mondo ha vinto 22 degli ultimi 26 GP e tre dei primi quattro di questa stagione. Solo un guasto ai freni in Australia gli ha impedito di vincere le prime quattro gare. A Shanghai, però, ci sono una serie di incognite che rendono la gara di domenica più aperta del previsto.

Domenica il primo Gp di F1 in Cina da cinque anni

Questo è il primo Gp di F1 in Cina in cinque anni, cancellato dal calendario dalla pandemia di Covid-19. L’ultimo vincitore nel 2019 è stato Lewis Hamilton su Mercedes. È anche la prima gara della stagione con una sprint del sabato, il che significa che la sessione di prove libere di venerdì è stata l’unica del fine settimana. Ma l’incognita più grande è lo stato della superficie della pista, sulla quale è stato applicato un sottile “rivestimento sigillante”, descritto come asfalto liquido. I piloti hanno ripetutamente detto che sembra che sia stata dipinta. E il fornitore di pneumatici Pirelli ha detto di non essere pienamente consapevole dei cambiamenti in vista della gara. Anche se è difficile trarre una conclusione definitiva, le prove e le qualifiche del venerdì hanno fatto emergere alcuni nomi insoliti ai vertici. Nelle libere del mattino Lance Stroll su Aston Martin ha ottenuto il miglior tempo seguito da Oscar Piastri su McClaren. Verstappen e il compagno di squadra Sergio Perez si sono piazzati al terzo e quarto posto seguiti dai due piloti Haas Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

Pole per la gara sprint di sabato di Lando Norris

Successivamente Lando Norris su McLaren ha conquistato la pole per la gara sprint di sabato, in una sessione piovosa con i piloti che faticato non poco a controllare le loro vetture. Con un giro in 1’57”940, tempo prima cancellato per non avere rispettato i track limits e poi restituito, il pilota britannico, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton (1’59″201). In seconda fila la Aston Martin di Fernando Alonso (1’59″915) e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen (2’00″028). Quinto lo spagnolo Carlos Sainz (2’00″214) su Ferrari davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez (2’00″375). Settimo posto per l’altra Rossa di Charles Leclerc, protagonista anche di un testacoda senza gravi conseguenze. Le qualifiche sono state rallentate da una pioggia intermittente che è diventata più insistente con il procedere della sessione. Anche Verstappen è uscito di pista durante uno dei suoi giri, per fortuna senza riportare danni alla vettura.

“E’ stato pazzesco, prima di tutto un grande ringraziamento a tutto il team. Sono contento, è stato complicato perché c’è sempre nervosismo prima di una sessione in cui sai che pioverà da un momento all’altro”, ha commentato a caldo il poleman Norris. “Abbiamo faticato tanto con il riscaldamento delle gomme e se domani dovesse essere bagnato dovremo trovare qualcosa mentre se ci sarà l’asciutto più o meno saremo in lotta”, ha dichiarato invece il ferrarista Sainz. “Fin dal primo giro di preparazione era complicato mandare le gomme in temperature e come fosse difficile tenere la macchina. Ho cercato di essere aggressivo ma poi ho perso la macchina in curva 8 e questo ha complicato un po’ la qualifica. Sinceramente non posso fare miracoli e non potevo fare molto di più, ancora una volta non sono riuscito a dare il massimo in qualifica e non sono contento di questo”, ha aggiunto Leclerc. “Le condizioni oggi erano insidiose, c’era pochissima aderenza, abbiamo faticato a riscaldare le gomme. Ma credo sia lo stesso per tutti e dobbiamo capire se riusciremo a fare qualcos’altro”, ha sottolineato poi il team principal Vasseur. Infine secondo il boss della Red Bull Chris Horner “c’è la possibilità che si verifichino alcune variabili e, forse, alcuni risultati inaspettati”. “Penso che sarà tutta azione”, ha concluso Horner

