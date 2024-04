In prima fila con il campione del mondo, l'altra Red Bull di Sergio Perez

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone. A Suzuka, il campione del mondo con la sua Red Bull ha preceduto di soli 66 millesimi il compagno di scuderia Sergio Perez. In seconda fila Lando Norris su McLaren che ha chiuso appena davanti alla prima Ferrari, quella di Carlos Sainz. Charles Leclerc con l’altra rossa ha chiuso con l’ottavo crono e partirà dunque dalla quarta fila.

Al quinto posto Fernando Alonso (Aston Martin), sesto Oscar Piastri (McLaren), settimo Lewis Hamilton (Mercedes), nono george Russel (Mercedes), decimo Yuki Tzunoda (RB). All’ 11/esimo posto Daniel Ricciardo (Racing Bulls), 12/esimo Nico Hulkenberg (Haas), 13/esimo Valtteri Bottas (Sauber) 14/esimo Alexander Albon (Williams) 15/esimo Esteban Ocon (Alpine), 16/esimo Lance Stroll (Aston Martin), 17/esimo Pierre Gasly (Alpine) ?18/esimo Kevin Magnussen (Haas), 19?esimo Logan Sargeant (Williams) ?20/esimo Guanyu Zhou (Sauber).

Sainz: “Obiettivo in gara è terzo posto”

“Ho fatto un giro abbastanza pulito, ma già al primo settore sentivo che scivolava un po’ tutto. Forse siamo più forti in gara che in qualifica, ma penso che avremo meno passo di quello che sembra e lotteremo con Lando (Norris ndr). L’obiettivo è il podio, un terzo posto”. Così a Sky Sport il pilota Ferrari Carlos Sainz dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp del Giappone.

Leclerc: “Serve una grande partenza”

“Non ho spiegazioni sulla qualifica complicata di oggi. Il feeling non era così brutto. Quest’anno abbiamo fatto tanta fatica nel giro di preparazione, per far arrivare la gomma in temperatura. Devo guardare cosa migliorare nella preparazione delle gomme. La fiducia sul passo c’è, meno quella di sorpassare, c’era da fare meglio in qualifica. Domani dobbiamo fare una grande partenza”. Così a Sky Sport il pilota Ferrari Charles Leclerc dopo l’ottavo posto nelle qualifiche del Gp del Giappone.

Vasseur: “Domani sarà importante primo giro”

“E’ difficile avere un quadro chiaro sulla gara di domani, siamo molto vicini. Il gruppo è molto compatto, il primo giro sarà molto importante”. Così a Sky Sport il team principal della Ferrari, Fred Vasseur. “Dobbiamo puntare a un risultato migliore – ha detto ancora Vasseur -. Siamo sempre stati un pochino in ritardo, è un po’ un peccato, sarebbe stato possibile fare un pochino meglio oggi. Metà del distacco si è creato nella curva 17. Dobbiamo capire perché perdiamo così tanto tempo in una curva. Domani possiamo fare una buona gara”.

