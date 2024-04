Previsto brutto tempo anche domenica, giorno della gara

Max Verstappen a caccia di riscatto a Suzuka, dove domenica è in programma il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il campione del mondo è reduce, due settimane fa, dal ritiro con la sua Red Bull nel Gran Premio di Australia per un incendio al freno posteriore destro che ha posto fine a una serie di nove vittorie consecutive. Ma nella mattinata giapponese, questa notte in Italia, l’olandese volante ha fatto segnare il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere su pista asciutta in 1’30″056 davanti al compagno di squadra Sergio Perez staccato di +0.181. Terza la Ferrari di Carlos Sainz a +0.213, mentre è sesto Charles Leclerc sull’altra rossa di Maranello staccato +0.502 da Verstappen. Davanti al pilota monegasco le due Mercedes di George Russell a +0.474 e Lewis Hamilton a +0.487.

Seconda sessione libere condizionata dalla pioggia

La seconda sessione di libere, invece, è stata falcidiata dalla pioggia tanto che molti dei big non sono neanche scesi in pista se non per effettuare qualche prova di partenza e per risparmiare l’usura delle gomme. Così il miglior tempo è stato quello di Oscar Piastri su McLaren in 1’34″725 davanti alla Mercedes di Hamilton a +0.501 e alla Ferrari di Leclerc staccato di 4″035. Domani sono in programma le seconde libere in vista delle qualifiche del sabato. Per domenica è prevista pioggia, una condizione meteorologica che spesso ha condizionato la gara quando si correva in autunno. Il Gp del Giappione, infatti, è stato spostato da quest’anno all’inizio del calendario, in perfetta sintonia con la stagione della fioritura dei ciliegi nell’arcipelago giapponese.

“È stato un buon inizio per noi oggi, sentivo a mio agio con la macchina. Ci sono ancora alcune cose da provare ma, nel complesso, è stata una buona FP1”, ha commentato Verstappen ai box. “Naturalmente, nelle FP2 non abbiamo potuto fare nulla, il che è un peccato perché ciò significa che non conosciamo il ritmo sulla lunga distanza, ma non possiamo fare nulla per quanto riguarda il tempo. In generale – ha aggiunto l’olandese della Red Bull – sembra che tutti siano un po’ più vicini rispetto allo scorso anno e non mi aspetto lo stesso tipo di gap qui su questa pista”. “Ci sono alcune cose che vogliamo ancora esaminare domani, ma nel complesso mi sento abbastanza soddisfatto di ciò che abbiamo fatto e dei giri che abbiamo fatto. Suzuka è solitamente una buona pista per il Team, quindi siamo fiduciosi per il fine settimana”, ha concluso Verstappen.

Verstappen resta il grande favorito

Il campione olandese resta il grande favorito avendo vinto le prime due gare della stagione in Bahrein e Arabia Saudita, inoltre ha sempre avuto un feeling speciale con Suzuka dove ha vinto il suo secondo titolo Mondiale di Formula nel 2022, e la scorsa stagione ha dominato vincendo il suo terzo titolo consecutivo. A proposito di Verstappen, intanto, da registrare le parole del team principal Chris Horner secondo cui il campione olandese “resterà in Red Bull al 100%”. In casa Ferrari, il venerdì è stato utile solo parzialmente. A una prima sessione nella quale Sainz e Leclerc hanno percorso un totale di 38 giri, è seguito un turno interessante solo per provare la partenza sulla griglia in condizioni di bassa aderenza. Ovviamente le squadre non hanno potuto lavorare in configurazione gara né hanno potuto verificare le modifiche sul giro secco apportate sulla scorta dei dati raccolti al mattino e questo significa che tutto il lavoro di preparazione sia per la qualifica che per la gara si sposterà a domani.

Sainz: “Non è un venerdì ideale”

“Non un venerdì ideale visto che abbiamo perso tutta la seconda sessione a causa della pioggia. In quella del mattino mi ero trovato piuttosto bene in macchina, e non vedevo l’ora di tornare in pista per continuare il lavoro di messa a punto”, ha detto Sainz.”Nel pomeriggio l’asfalto era troppo bagnato per le gomme intermedie e negli ultimi minuti troppo umido per le slick, quindi siamo rimasti in garage eccetto qualche giro nel finale. Un peccato, ma siamo tutti nella stessa situazione e comunque avremo ancora tempo nelle libere di domani per completare la preparazione per le qualifiche”, ha aggiunto lo spagnolo. “È stata una giornata così così. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up. Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica”, ha concluso Leclerc.

