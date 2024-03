Sul podio anche la McLaren di Norris. Verstappen costretto al ritiro al quinto giro

Doppietta Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 d’Australia: Carlos Sainz vince davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris, mentre il suo compagno di squadra, l’australiano Oscar Piastri, ha guadagnato il quarto posto. Clamoroso ritiro per il campione del mondo Max Verstappen, che ha dovuto rinunciare alla gara al quinto giro per del fumo che usciva dal motore.

Sainz, che era partito in prima fila insieme a Verstappen, ha mantenuto la sua posizione alla prima curva, ma ha superato l’olandese al secondo giro alla curva nove per il comando e ha preso il controllo quando il suo rivale si è ritirato due giri dopo per un guasto meccanico. Verstappen aveva vinto le prime due gare di F1 della stagione in Bahrein e Arabia Saudita e aveva nove vittorie consecutive.

