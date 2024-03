Il classe 2005 diventerà il ferrarista più giovane a disputare un Gp su una monoposto di Formula 1

Veloce in precocità. Ed è già un bel modo di presentarsi tra i grandi nel mondo del ‘circus’. L’inglese Olivier Bearman, classe 2005, diventerà il ferrarista più giovane a disputare un Gp su una monoposto di F1.

Entrato tre anni fa a far parte della grande famiglia di Maranello, il diciottenne di Chelmsford, capoluogo della contea dell’Essex, designato per sostituire lo spagnolo Carlos Sainz sulla Ferrari SF24 nel resto del weekend dell’Arabia Saudita, si presenta sul circuito di Gedda con già un record alle spalle: nel 2021 vinse sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto ad aggiudicarsi entrambi i campionati nella stessa stagione. Selezionato dalla Ferrari Academy, nel 2022 inizia a correre in Formula 3 con Prema mettendosi subito in luce fin dalla prima gara in Bahrain. Bearman sfoggia tutto il suo talento e chiude la stagione conquistando una vittoria, sette podi e un giro più veloce e a fine anno è terzo, ad appena sette puti dal vincitore, e scondo tra i rookie. Il passaggio in Formula 2, sempre con il team Prema, è una diretta conseguenza. Dopo i primi tre round sotto tono, a Baku il pilota britannico ottiene la pole position e riesce a vincere entrambe le due corse, ottenendo così un weekend perfetto. Conquista la pole anche a Barcellona e riesce a vincere la corsa davanti al brasiliano Enzo Fittipaldi. Nella Sprint dell’Hungaroring torna a podio arrivando terzo dietro a Dennis Hauger e Ayumu Iwasa. A fine stagione Bearman chiude al sesto posto in classifica piloti. Nonostante la giovane età il pilota inglese ha già preso parte, alla fine della scorsa stagione, ai test di F1 sulla Haas, mentre era ancora impegnato in Formula 2, e nel gennaio scorso a Barcellona a quelli con la Ferrari F1-75. Proprio a Gedda, ieri in F2 aveva centrato la pole position con la sua Prema. Ma adesso la chance con la Rossa non se la farà sfuggire. I suoi idoli fin da quando, a otto anni, ha iniziato a correra sui kart sono Michael Schumacher e Ayrton Senna ma i suoi punti di riferimento da un paio di anni sono Leclerc e Sainz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata