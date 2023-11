Il pilota inglese della Mercedes ha ammesso che per questa stagione aveva "grandi speranze"

Lewis Hamilton ammette che ci sono state volte in cui ha dubitato di se stesso durante la stagione di Formula 1 2023. “Alla fine”, dice Hamilton alla Bbc, “quando hai stagioni difficili come questa, ci sono sempre momenti in cui dici: ‘Sono io, o è la macchina? Ce l’hai ancora? È andata?'”. Hamilton ha poi ammesso che per questa stagione aveva “grandi speranze”. Per il 2024 Mercedes, Hamilton è convinto: “Abbiamo una stella polare”.

