Il campione del mondo si impone anche nell'ultima gara della stagione

Max Verstappen ha conquistato anche l’ultimo Gp della stagione, sul circuito di Abu Dhabi il tre volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc. Sul podio la Mercedes di George Russell, quarto Sergio Perez per una penalità. Decima l’altra ‘rossa’ di Carlos Sainz.

Verstappen: “Stagione incredibile”

“E’ stata una stagione incredibile, ero un po’ emozionato nel giro di rientro, è stata l’ultima volta su una macchina che mi ha dato tantissimo. Sono molto fiero di aver vinto anche l’ultima gara, è stata una stagione incredibile, sarà dura ripetersi e fare qualcosa di simile”. Lo ha detto Max Verstappen dopo la gara. “Si vuole sempre migliorare, noi stiamo lavorando sodo per l’anno prossimo per avere una macchina competitiva ma sicuramente gli altri team non dormono – ha aggiunto il pilota della Red Bull – Noi siamo pronti per la battaglia ma nel frattempo godiamoci questa stagione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata