Il pilota della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, terzo Oscar Piastri con la McLaren

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp di Abu Dhabi, l’ultimo della stagione, con il tempo di 1’23″445. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc a 139 millesimi, terzo Oscar Piastri con la McLaren a 337 millesimi. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell, davanti all’altra McLaren di Lando Norris e alla AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Per Verstappen si tratta della 32/a pole in carriera. Nelle retrovie Lewis Hamilton e Carlos Sainz, eliminati rispettivamente in Q2 e Q1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata