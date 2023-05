“E’ stato deciso l’annullamento del gp di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”. Così al telefono con LaPresse il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani. La decisione è stata presa a seguito della grave alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. In mattinata, lo stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva chiesto il rinvio della gara di Formula 1 in programma nel weekend per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal maltempo.

