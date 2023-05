Il pilota della Rossa in un'intervista a 'Marca': "È stato un inizio difficile"

Carlos Sainz ha parlato dell’inizio della stagione della Ferrari. “Adesso cominciano ad arrivare i miglioramenti e si può dire che la stagione sta iniziando. È stato un inizio difficile, con una squadra molto forte come la Red Bull e non ci aspettava una squadra così superiore. E alla Ferrari, nonostante i risultati non siano stati un disastro, tutti ci aspettavamo qualcosa in più”, ha detto il pilota spagnolo della Ferrari, in una intervista a ‘Marca‘.

“Se lotti per vincere tutte le gare o per conquistare la pole e poi si scopre che nelle prime tre gare siamo a mezzo secondo dal leader… . Ma a Baku c’è già stato un cambio di tendenza con Charles Leclerc, con due pole position e ci sono 18 gare davanti e cinque Sprint. Devi mantenere la tua motivazione molto alta. La macchina è difficile da gestire ma vedo un’attitudine a migliorare in fabbrica che non vedevo da molto tempo”, ha aggiunto. Sainz è poi tornato sulla penalità subita nel Gp di Australia: “Credo ci sia una disparità nelle decisioni. Non ho dimenticato l’Australia, dove sono stato escluso per un piccolo incidente, la disparità di criteri va cambiata”.

