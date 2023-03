Parte dal Bahrain un campionato lungo 23 gare, la Ferrari spera di vivere la stagione della svolta

La febbre da Cavallino è già alta. La Rossa, riveduta e corretta, con un nuovo team principal e il pieno di aspirazione dopo una stagione piena di errori e senza acuti, ha una voglia matta di riprendersi la gloria e spodestare l’egemonia Red Bull di Max Verstappen che punta dritto al terzo titolo consecutivo. La volontà e i buoni propositi però non bastano, soprattutto in un mondo come quello della F1, dove la tecnologia non fa sconti e non ammette errori. La prima tappa di un campionato infinito lungo 23 gare (con sei gare sprint nel calendario al sabato) è il Bahrain con il circuito di Sakir.

Alla luce dei risultati cronometrici della tre giorni di test, l’impressione è che sia stato fatto un grande lavoro per svoltare definitivamente. Il sogno è sempre quello, che sia finalmente la Ferrari giusta per rompere un digiuno che dura ormai dal 2007 (con Kimi Raikkonen). Saranno le prime gare a dire quanto sia ampio il gap da limare con la Red Bull che appare perfetta, veloce e terribilmente affidabile.

Mentre nella casa austriaca le gerarchie sono ben chiare, in casa Maranello ci sono da ‘controllare’ due ‘Cavallini’ che scalpitano. Leclerc e Sainz sono due compagni ‘rivali’, al di là dei sorrisi e delle frasi di circostanza. Saranno decisivi i primi Go per capre le gerarchie all’interno del team guidato da Frederic Vasseur, il team principal francese che ha preso il posto di Mattia Binotto per risollevare definitivamente la ‘rossa’.

Dietro Red Bull c’è anche la Mercedes che appare ancora alle prese con gli stessi problemi della passata stagione. Davanti a tanta baldanzosa sicurezza le due scuderie rivali di SuperMax non possono sentirsi affatto rassicurate dalla stagione che verrà. Il Mondiale 2023, che vedrà il debutto della gara di Las Vegas, potrebbe diventare anche l’ultima ‘recita’ per Lewis Hamilton, a caccia dell’ottavo titolo mondiale. Un traguardo che gli permetterebbe di staccare Michael Schumacher e diventare il più vincente della storia.

