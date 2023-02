La vettura è stata presentata in occasione di un evento sul circuito di Fiorano con circa 500 tifosi della scuderia di Maranello presenti sugli spalti

La Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-23 con cui gareggerà nel Mondiale di Formula1 2023. La vettura è stata presentata in occasione di un evento sul circuito di Fiorano con circa 500 tifosi della scuderia di Maranello presenti sugli spalti.

“È stata una bella sensazione, tutto è filato liscio. È difficile scendere nei dettagli con due soli giri, però ho già dato le prime indicazioni”. Lo ha detto Charles Leclerc dopo aver provato la nuova Ferrari SF-23 sul circuito di Fiorano, dove si è svolta la presentazione della monoposto che gareggerà nel Mondiale 2023 di Formula 1. “La macchina è scorrevole, tutto è andato bene – ha aggiunto – È fantastico avere i tifosi qui sugli spalti a Fiorano, non credo possa succedere a nessun altro team. E’ questo che rende la Ferrari così speciale. Spero che questa stagione sia fantastica, la sensazione è buona”.

Vasseur: “Leclerc e Sainz sullo stesso piano, Ferrari al primo posto”

“Noi spingeremo per entrambi i piloti allo stesso modo, la cosa importante è mettere la Ferrari al primo posto”. Lo ha detto il team principal della Ferrari Frederic Vasseur in occasione della presentazione della nuova monoposto SF-23 per la stagione 2023. “E’ sempre emozionante per un team il momento del lancio della vettura, abbiamo messo tanto impegno anche se io sono arrivato tardi e il mio contributo è stato molto piccolo – ha aggiunto – Ora inizia un nuovo percorso, la macchina sarà portata in pista. E’ una bella sensazione, come quando torni a scuola. La motivazione c’è e sarà cruciale anche in termini di prestazioni”.

Leclerc: “Obiettivo vincere il Mondiale”

“Non vedo l’ora di iniziare. Il 2022 è stato un bel passo avanti per noi rispetto ai due anni difficili del 2020 e 2021, ma abbiamo concluso secondi nel Mondiale piloti e costruttori. Non vedo l’ora di vedere questa macchina nuova, abbiamo cercato di risolvere i punti deboli che aveva la vecchia. Speriamo sia migliore perché l’obiettivo ovviamente è vincere. Non vedo l’ora di tornare in macchina per provare a vincere il campionato”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in occasione della presentazione della nuova Ferrari SF-23.

Sainz: “Carichi a mille per primo weekend di gara”

“È stato un lungo inverno per noi, la stagione non finisce mai così presto come lo scorso novembre. Abbiamo avuto un mese intero per poter esaminare i dati, ma già a inizio gennaio il mio corpo mi chiedeva di tornare a correre. Abbiamo fatto anche un test a Fiorano con la macchina vecchia, siamo carichi a mille per il primo weekend di gara”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Carlos Sainz in occasione della presentazione della nuova Ferrari SF-23 sul circuito di Fiorano. “È fantastico questo scenario, Ferrari credo sia l’unico team che ora come ora può avere questa atmosfera, è una delle giornate più speciali”, ha aggiunto il pilota spagnolo.

