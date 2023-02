C'è grande attesa per la nuova Ferrari di Leclerc e Sainz. Il campione del mondo Verstappen parte da favorito

Scatta la stagione 2023 di Formula 1. In Bahrain, da oggi e fino a sabato 25, si torna in pista per i test pre campionato: si gira fino alle 17.30 italiane e c’è curiosità per vedere a che punto sono i team in vista del primo GP del Mondiale 2023 che si correrà sempre a Sakhir il 5 marzo. In tv la diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Test visibili anche su Skysport.it e sulle pagine You Tube e TikTok. C’è grande attesa soprattutto per la nuova Ferrari di Leclerc e Sainz, che rilancia le ambizioni di titolo dopo un buon inizio di 2022 e soprattutto dopo l’arrivo del nuovo team principal Fred Vasseur. In mattinata toccherà allo spagnolo, mentre l’esordio in pista per Leclerc è previsto per il pomeriggio.

Verstappen: “Parto da favorito ma nulla è scontato”

“È logico che io sia il favorito per la vittoria del mio terzo titolo consecutivo, ma non è scontato perché ogni anno devi essere performante e non importa cosa hai ottenuto negli anni precedenti, devi dimostrarlo di nuovo. Siamo fiduciosi anche per questa stagione”. Così il pilota campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, prima di scendere in pista per i primi test in Bahrain. Sui GP preferiti, Verstappen ha detto a Sky Sport: “Non vedo l’ora di correre a Las Vegas e a Zandvoort”.

