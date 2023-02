Martedì 14 febbraio verrà mostrata al mondo la SF-23. La presentazione a Maranello

L’attesa è finita: la Scuderia Ferrari ha scelto il giorno di San Valentino per svelare a Maranello la nuova monoposto 2023, che si chiamerà SF-23. La squadra torna dunque alla denominazione che ha caratterizzato quasi per intero l’era ibrida della Formula 1. La sigla SF – che sta per Scuderia Ferrari – ha infatti debuttato sulla SF15-T del 2015 ed è stata abbandonata solo lo scorso anno, con la F1-75. La cifra indica ovviamente la stagione agonistica che la vettura andrà ad affrontare.

È l’ottava monoposto ad avere nel proprio nome la sigla SF cui per la quarta volta segue l’anno agonistico. In due occasioni sono stati celebrati gli anni dalla fondazione dell’azienda (con la SF70H, SF71H del 2017 e 2018), in una occasione quelli dalla creazione della Scuderia (con la SF90 del 2019) e in una, nel 2020, il traguardo dei mille Gran Premi disputati (SF1000).

Intanto nei giorni scorsi nel reparto Montaggio Veicolo la monoposto 2023 della Scuderia Ferrari ha fatto per la prima volta sentire la sua voce. La power unit montata in vettura è stata infatti accesa poco dopo le ore 11 del 3 febbraio. Ad assistere insieme al Team Principal, Frédéric Vasseur molti membri della squadra tra cui il Vice Presidente Piero Ferrari e il CEO Benedetto Vigna. Il V6 ibrido ha fatto sentire il proprio rombo per poco meno di due minuti, il tempo di accertarsi del corretto funzionamento delle varie componenti. Al termine della prova è arrivato l’applauso del team.

