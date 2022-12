Il team di Maranello ha annunciato che la macchina per il Mondiale 2023 di Formula 1 verrà presentata il giorno di San Valentino

La nuova Ferrari per il Mondiale 2023 di Formula 1 verrà presentata il 14 febbraio. Lo comunica in un tweet il team di Maranello.

SAVE THE DATE: are you ready to fall in love? 😍 ❤ pic.twitter.com/kqO11NUEGO — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 22, 2022

“Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia – si legge in una nota del Cavallino Rampante – la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 – mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso – la nuova vettura prenderà parte alla 73/a edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata