Doppietta McLaren a Monza: secondo Norris. Scontro tra Verstappen e Hamilton: entrambi out

Clamorosa doppietta McLaren nel Gp d’Italia. Sul tracciato di Monza Daniel Ricciardo ha trionfato davanti al compagno di squadra Lando Norris.

La gara è stata condizionata dall’incidente che ha coinvolto i due piloti in lotta per il titolo, Lewis Hamilton e Max Verstappen, usciti di scena a metà gara per un contatto alla prima chicane dopo il rettilineo.

Completa il podio Valtteri Bottas con la Mercedes, a causa della penalizzazione di Sergio Perez.

Quarta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, sesta l’altra rossa di Carlos Sainz.

