Il pilota olandese della Red Bull, scattato dalla pole position, ha condotto la gara sempre al comando

Max Verstappen ha vinto il Gp del Made in Italy ed Emilia Romagna davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Il pilota olandese, scattato dalla pole position, ha condotto la gara sempre al comando ma non è mai riuscito a fare il vuoto, subendo nel finale il ritorno del pilota della McLaren, arrivato a ridosso degli scarichi del leader del Mondiale negli ultimi giri ma senza riuscire a impensierirlo concretamente. Completa il podio il monegasco, che piazza la Ferrari sul podio al terzo posto. L’altra rossa di Carlos Sainz si è classificata quinta, alle spalle di Oscar Piastri. Seguono le due Mercedes di Lewis Hamilton, sesto, e George Russell, settimo. Completano la top ten Sergio Perez con l’altra Red Bull, Lance Stroll (nono con l’Aston Martin), e Yuki Tsunoda (decimo con la Racing Bulls).

Verstappen: “Ho dovuto spingere a tutta, felice per vittoria”

“Ho spinto a tutta per tutta la gara per cercare di creare un vantaggio all’inizio. Con le gomme medie eravamo piuttosto forti, sulla dura è stata tosta gestire la situazione. Negli ultimi dieci giri scivolavo tantissimo, ho visto Norris che si avvicinava. Ho spinto a tutta ma è davvero difficile quando le gomme non funzionano più. Non potevo permettermi errori, sono estremamente contento di aver vinto oggi”. Lo ha detto Max Verstappen dopo il trionfo nel Gp del Made in Italy ed Emilia Romagna.

“Abbiamo cambiato tanto, non avevamo tante informazioni alla vigilia della gara, per quello forse abbiamo faticato di più con le gomme dure, ma per come è stato il weekend possiamo essere incredibilmente felici per la pole e la vittoria“, ha aggiunto il pilota della Red Bull.

