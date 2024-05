Davanti a tutti ci sono le due McLaren. Seguono le Ferrari di Sainz e Leclerc

Oscar Piastri su McLaren ha realizzato il miglior tempo nelle terze libere del Gp di Imola. Il pilota australiano ha chiuso in 1’15″529 precedendo il compagno di squadra Lando Norris. Al terzo posto la Ferrari di Carlos Sainz. Quarta posizione l’altra ‘rossa’ di Charles Leclerc, sesto Max Verstappen. La sessione è stata caratterizzata da due bandiere rosse in pista. La prima dopo un incidente di Fernando Alonso finito contro le barriere all’uscita della Rivazza 2, la seconda per un incidente di Sergio Perez che è finito contro le barriere della Gresini negli ultimi minuti della sessione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata