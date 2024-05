Le due Ferrari subito protagoniste sul circuito emiliano. Fatica il campione del mondo Verstappen

Ferrari subito protagonista nel Gran Premio di Formula 1 di Imola. Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo con 1’16″990 davanti alla Mercedes di George Russell staccato di +0.104 e all’altra Rossa di Carlos Sainz a +0.130. Quarto tempo per Sergio Perez su Red Bull a +0.243, seguito dal compagno di squadra Max Verstappen a +0.250, in difficoltà nel secondo settore del tracciato. Sesta la Racing Bulls del giapponese Yuki Tsunoda a +0.398 davanti all’altra Mercedes di Lewis Hamilton a +0.418. Seguono le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri in ottava e nona posizione, chiude la top ten l’Aston Martin di Fernando Alonso. La sessione è stata fermata per qualche minuto a causa di un incidente alla Williams di Alexander Albon. La seconda sessione è in programma alle 17.00.

