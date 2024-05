Washington (Usa), 20 mag. (LaPresse) – Gli Stati Uniti non hanno “alcun dettaglio da condividere” riguardo l’incidente nel quale sono rimasti uccisi il presidente iraniano Ebrahim Raisi, e il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahiane. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. “Non abbiamo dettagli sulla natura dell’incidente”, ha affermato il funzionario in un briefing con i giornalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata