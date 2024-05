Secondo Piastri, solo quarto Leclerc e quinto Sainz

Max Verstappen ha fatto segnare la pole position nel Gp Made in Italy ed Emilia Romagna di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo in 1’14″746, precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, staccati rispettivamente di 74 e 91 millesimi. Piccola delusione in casa Ferrari: Charles Leclerc si è piazzato quarto, Carlos Sainz quinto.

Sesta piazza per la Mercedes di George Russell, ottavo invece Lewis Hamilton. In mezzo c’è Yuki Tsunoda con la Racing Bulls, completano la top ten Daniel Ricciardo (nono) e Nico Hulkenberg, decimo con la Haas. Per Verstappen si tratta della 39/a pole in carriera. Eguagliato il record di Alain Prost di sette pole di fila da inizio stagione e di otto pole consecutive di Ayrton Senna.

