Washington (Usa), 20 mag. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti esprimono le loro condoglianze ufficiali per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Amir-Abdollahian e di altri membri della loro delegazione in un incidente in elicottero nel nord-ovest dell’Iran. Mentre l’Iran sceglie un nuovo presidente, riaffermiamo il nostro sostegno al popolo iraniano e alla sua lotta per i diritti umani e le libertà fondamentali”. Lo afferma in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller.

