Roma, 20 mag. (LaPresse) – Partenza al rallentatore per il 730 semplificato: per il nuovo modello precompilato, già in visione nell’area riservata dallo scorso 30 aprile, era stata annunciata la possibilità di modificarne le voci o inviarlo a partire da oggi. Attualmente però la dichiarazione risulta ancora in sola lettura, senza possibilità di intervento. Contattata da LaPresse, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che sono in corso le ultime verifiche tecniche e che il sistema sarà reso disponibile entro la giornata.

