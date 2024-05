Gerusalemme, 20 mag. (LaPresse/AP) – “Come primo ministro di Israele, respingo con disgusto il paragone del procuratore dell’Aia tra il democratico Israele e gli omicidi di massa di Hamas”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. “Nessuna pressione e nessuna decisione in nessun forum internazionale ci impedirà di colpire coloro che cercano di distruggerci”, ha aggiunto, condannando la richiesta di arresto da parte del procuratore Khan per crimini di guerra come una “vergogna” e un attacco ai militari israeliani e a tutto Israele. Netanyahu ha anche promesso di portare avanti la guerra di Israele contro i militanti di Hamas e ha precisato che la richiesta di un mandato di arresto è “assurda” e frutto di antisemitismo.

