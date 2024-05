L'Olimpia si impone 83-68 in gara-3. A spingere la squadra di coach Ettore Messina i 20 punti di Napier

Milano passa in casa di Trento e si porta avanti nella serie dei quarti playoff di Serie A di basket. L’Olimpia si impone 83-68 in gara-3 e ora è in vantaggio per 2-1. A spingere gli ospiti i 20 punti di Napier.

