In testa sempre Brescia, con due punti di vantaggio sui meneghini e sulla Virtus Bologna

Si è conclusa ieri la 26esima giornata di regular season del campionato italiano di pallacanestro. In vetta resta la Germani Brescia, vincente 72-65 su Tortona nell’anticipo di sabato 6 aprile. Dietro i lombardi la coppia di formazione di Eurolega formata da Virtus Bologna e Olimpia Milano. Dopo il derby di Eurolega, vinto dalla squadra di Ettore Messina, le due squadre hanno vinto i proprio incontri di campionato: i campioni in carica hanno superato in casa Trento 91-86, mentre i bolognesi hanno avuto la meglio 89-70 su Venezia in trasferta. Milano e Bologna sono ora appiate al secondo posto a 36 punti, 2 in meno della Germani. Due lunghezze dietro c’è proprio Venezia, mentre al quinto posto ci sono Pistoia e Reggio Emilia, con i toscani che hanno superato di strettissima misura proprio gli emiliani nello scontro diretto che ha chiuso la giornata, imponendosi 83-82.

