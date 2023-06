Le parole del tecnico di Milano in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Virtus Bologna

Ettore Messina ha espresso in conferenza stampa tutta la gioia per la conquista dello scudetto con l’Olimpia, al termine di una serie che ha visto la compagine milanese trionfare in gara sette contro la Virtus Bologna. “Dobbiamo ad una proprietà che, anche nei momenti più bui, ci ha sostenuto con positività, senza mai farsi prendere dall’ansia. Il signor Armani e Dell’Orco hanno avuto un peso molto importante”, ha detto coach Messina al suo sesto tricolore in carriera. “Poi è per un gruppo di giocatori dove, ognuno di loro, aveva mille motivi per essere insoddisfatto per minuti o infortuni, ma alla fine ha sempre trovato la forza per mettere da parte questi momenti e pensare alla squadra”, ha detto Messina che si è concentrato proprio sull’ultimo atto di una stagione lunga e dispendiosa: “La dimostrazione è la partita di stasera, dove tutti ci hanno aiutato ed hanno momenti utili nel corso della partita”. Inevitabile un pensiero a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e che hanno contribuito con la propria professionalità al raggiungimento di questo traguardo. “Poi lo dobbiamo ad uno staff di persone competenti ed in gamba, sia lo staff tecnico che le persone che lavorano in questo club negli uffici”, ha detto Messina che ha poi concluso: “Siamo enormemente grati ai tifosi per quello che ci hanno dato, non solo oggi, ma anche nei momenti difficili”.

