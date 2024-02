Tra i campani top scorer Ennis con 21 punti e Pullen con 14

Impresa di Napoli, che batte Milano 77-72 nell’atto conclusivo della Final Eight di basket alla Inalpi Arena di Torino e conquista la Coppa Italia. Tra i campani top scorer Ennis con 21 punti e Pullen con 14. All’Olimpia, sotto fin dai primi minuti del primo quarto, non sono bastati i 20 punti di Melli e i 19 di Mirotic.

Per Napoli si tratta della seconda Coppa Italia nella sua storia. Trascinata dai canestri di Ennis, dall’energia sotto canestro di Owens e dalle triple di Zubcic, la Generazione Vincente ha guidato le operazioni fin dai primi minuti nella finale, costringendo l’EA7 a inseguire per tutta la partita. Quando la sfida sembrava ormai chiusa (70-62), Milano è tornata prepotentemente sotto grazie a una tripla di Mirotic e a due di Shields, fin lì fuori dalla partita. Ritrovatasi quasi a sorpresa sotto di un punto a meno di un minuto dalla sirena, Pullen ha preso per mano la squadra segnando un canestro da tre di importanza capitale che ha ricacciato indietro la squadra di Messina (73-71). Al resto ci ha pensato Sokolowski, glaciale dalle linea dei liberi con un due su due che ha di fatto chiuso la contesa. Per coach Ettore Messina sfuma così la decima Coppa Italia in carriera. A far festa alla fine sul parquet della Inalpi Arena è solo Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata