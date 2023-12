Ieri altro ko per i biancorossi battuti a Monaco di Baviera dal Bayern per 91-84. Domani l'attesa sfida di Belgrado

Tocca alla Virtus Bologna stasera per la 12esima giornata di Eurolega, iniziata ieri (martedì 5 dicembre) per le squadre italiane con l’ottavo ko per l’Olimpia Milano di Ettore Messina. I bianconeri ospitano il Barcellona per una gara di alta classifica. La squadra di Banchi è terza con 7 vittorie, i catalan, secondi con 9 successi alle spalle solo della corazzata Real Madrid. Palla a 2 alle 20:30 in tv su Sky Sport e Dazn.

L’Ea7 invece si lecca le ferite dopo la sconfitta di Monaco di Baviera contro il Bayern. Un ko maturato dopo un tempo supplementare per 91-84 ma che lascia l’amaro in bocca visto il canestro da 3 subito sulla sirena dalla stella dei tedeschi, ed ex Nba, Serge Ibaka, che ha mandato all’overtime la partita quando la vittoria dell’Olimpia sembrava già in tasca. Domani gli uomini di Ettore Messina, sempre sulla graticola nonostante il recentissimo prolungamento del contratto, saranno di scena a Belgrado contro il Partizan di Obradovic. Un match difficilissimo che però potrebbe regalare nuovo slancio e nuove speranze di playoff per i meneghini.

