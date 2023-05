Vittoria di Boston e Phoenix nelle due gare giocate nella notte, valide per i playoff della Nba. I Celtics si impongono per 114-102 in gare 3 della semifinale della Eastern Conference e ora conducono per 2-1 nella serie, riprendendosi il vantaggio del fattore campo. Boston trascinata al successo da Jayson Tatum con 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Jaylen Brown chiude con 23 punti. Non bastano ai Sixers i 30 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate di Joel Embiid premiato prima della partita con il premio di Mvp della stagione regolare. Doppia doppia anche per James Harden con 16 punti ed 11 assist. Gara 4 si giocherà ancora al Wells Fargo Center di Philadelphia.

La situazione ad Ovest

Ad Ovest, invece, si riapre la serie tra Phoenix e Denver. I Suns si impongono per 121-114 in gara 3 contro i Nuggets, che restano in vantaggio per 2-1. Uno scatenato Devin Booker trascina Phoenix con 47 punti e 9 assist, mentre Kevin Durant sfiora la tripla doppia con 39 punti, 9 rimbalzi ed 8 assist. Non bastano ai Nuggets i 30 punti, 17 rimbalzi e 17 assist di un incontenibile Nikola Jokic, oltre ai 32 punti di Jamal Murray. Gara 4 è in progamma ancora in Arizona.

