La Germani, trascinata da Della Valle, batte la Virtus Bologna e conquista il suo primo trofeo

Brescia vince la Final Eight di Coppa Italia di basket a Torino e conquista il primo trofeo della sua storia. La Germani, dopo aver eliminato ai quarti Milano e in semifinale Pesaro, ha battuto in finale la Virtus Bologna 84-76. Protagonista assoluto Della Valle, top scorer con 26 punti. Alla Segafredo non sono bastati i 24 punti di Belinelli.

