Lo sloveno, 35 punti e decima tripla doppia stagionale, trascina i Mavs alla vittoria sui Lakers

Ci sono voluti due overtime per decidere il grande duello generazionale tra Luka Doncic e Lebron James ma, dopo una partita di rara intensità per la regular season, a spuntarla sono stati i Dallas Mavericks dello sloveno: 119-115 sui Los Angeles Lakers. Per Doncic 35 punti e decima tripla doppia stagionale, mentre King James ha chiuso con 24 punti, 16 rimbalzi, 9 assist e 2 recuperi in una gara eroica, nella quale Russell Westbrook, in uscita dalla panchina, ha contribuito con 28 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi. Decisive nel doppio supplementare anche le giocate difensive di Christian Wood: in overtime due delle sue cinque stoppate, a corollario di un match da 24 punti, 14 rimbalzi e 6 assist.

Tra gli altri match, Damian Lillard esplode per 50 punti ma i suoi Blazers perdono in casa contro Cleveland (113-119), Boston passa a Brooklyn (109-98) anche senza Jaylen Brown, Philadelphia cade in casa contro OKC (114-133) e Milwaukee finisce Ko a Miami (102-108).

