Sei punti per Danilo Gallinari nella sconfitta dei suoi Atlanta Hawks

Cinque le sfide della stagione 2021-22 di Nba disputate nella notte. I Los Angeles Lakers cedono alla rimonta degli Oklahoma City Thunder che sotto di 19 punti nel secondo quarto ribaltano il match all’inizio della quarta frazione superando la franchigia californiana 107-104. Miglior realizzatore dell’incontro per Okc, Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 28 punti. Non bastano per i gialloviola i 29 di Davis e i 27 di Westbrook. Prima sconfitta in casa per Miami che perde nel match contro Boston per 78-95. Per Celtics 17 punti di Jaylen Brown.

Continuano a vincere i Phoenix Suns che battono i Rockets (al loro sesto stop) 123-111. Convincente la prova di Devin Booker che realizza 27 punti. Per Houston Kevin Porter Jr. mette a segno 20 punti. Marcia veloce anche Philadelphia alla quinta vittoria consecutiva. Stavolta a cadere è Detroit con il punteggio di 109-98. Decisivi i 23 punti di Seth Curry e i 20 di Tyrese Maxey.

Prosegue spedita anche la corsa degli Utah Jazz al terzo successo consecutivo. Atlanta esce battuta 116-98, ‘colpita’ dai 30 punti di Jordan Clarkson e i 13 punti di Rudy Gobert e Mike Conley.

Agli Hawks non bastano i 21 punti di Trae Yong. Per Danilo Gallinari sei punti in 17 minuti di gioco.

