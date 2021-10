Inizia nel migliore dei modi la stagione dei Miami Heat che in casa asfaltano i campioni in carica

Tre i match disputati nella notte per la terza giornata della stagione Nba. A San Francisco derby californiano infuocato tra i Golden State Warriors e gli ospiti Los Angeles Clippers: a spuntarla 115 a 113 sono i padroni di casa trascinati da uno spettacolare Steph Curry che mette a referto 45 punti e 10 rimbalzi. Per il playmaker dei Warriors, a fine gara, un eccellente 8/13 da tre punti e soprattutto 25 punti (con 9/9 dal campo) nel primo quarto. La risposta dei Clippers, sei giocatori vanno in doppia cifra di punti, porta il match sul punto a punto ma la freddezza dei Warriors chiude il match.

Inizia nel migliore dei modi la stagione dei Miami Heat che in casa asfaltano i campioni in carica dei Milwaukee Bucks 137-95. Una prova di forza che ha in Tyler Herro l’eroe della serata: per lui 27 punti in 24 minuti uscendo dalla panchina in un match dove i vincitori dell’ultimo titolo Nba non entrano mai in partita, al punto da indurre coach Budenholzer a levare dal campo i titolari quando il divario delle squadre era diventato difficilmente colmabile. Non delude l’esordio stagionale degli Atlanta Hawks che ospitavano i Dallas Mavericks, facilmente regolati con un eloquente 113-87. Assente Danilo Gallinari, ai box per un acciacco alla spalla, la squadra della Georgia porta tutto il quintetto in doppia cifra e beneficia, anche, dei 20 punti dalla panchina di Cam Reddish. Per i Mavs partita modesta al tiro per la stella Luka Doncic (6/17) che però chiude il match sfiorando la tripla doppia con 18 punti, 11 rimbalzi e 7 assist.

