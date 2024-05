Il campione olimpico, mondiale ed europeo di salto in alto non gareggerà ad Ostrava

“Abbiamo parlato ieri con il mio team e deciso che non andrò a gareggiare a Ostrava”. In un video pubblicato su Instagram, il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi ha annunciato che non debutterà martedì in Repubblica Ceca in occasione del Golden Spike, tappa Gold del Continental Tour, il prestigioso meeting nel quale era atteso insieme a diversi altri azzurri di punta tra cui Marcell Jacobs, Leonardo Fabbri e Zaynab Dosso.

“Mi dispiace molto perché non vedevo l’ora di cominciare la mia stagione olimpica – le parole di Gimbo, portabandiera dell’Italia ai Giochi di Parigi – però è anche vero che bisogna fare i conti con le cose come stanno. Dopo la tecnica di ieri, in cui ho provato a saltare e ho avuto fastidi al ginocchio, ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana. E magari facendo una brutta prestazione, di mettere a rischio la partecipazione agli Europei a Roma, che so essere sicuramente più importanti delle altre gare”.

“Soprattutto non volevo in nessun modo condizionare la mia preparazione e il mio percorso verso le Olimpiadi che sono il mio obiettivo più grande di questo anno. Quando punti a qualcosa di veramente grande non puoi metterti a contare il numero di rinunce che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo”, ha aggiunto Tamberi, atteso in pedana agli Europei di Roma nella mattinata di domenica 9 giugno per il turno di qualificazione, alla ricerca della finale in programma nella serata di martedì 11 giugno

