La decisione è stata ufficializzata dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Attesi il 13 giugno al Quirinale

Sono gli olimpionici Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, ed Arianna Errigo, oro nel fioretto a squadre a Londra 2012 (oltre ad un argento nell’ individuale sempre a Londra e bronzo nel fioretto a squadre a Tokyo 2020), i due alfieri che guideranno la delegazione italiana nella cerimonia di apertura della XXXIII edizione dei Giochi olimpici estivi, in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. I portabandiera saranno ricevuti il 13 di giugno al Quirinale dal capo dello Stato al Quirinale. Sarà la seconda volta dell’Italia con due alfieri, da quando questa figura è stata introdotta, in occasione dei Giochi di Stoccolma del 1912. La decisione è stata ufficializzata oggi dal presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio del Coni svoltasi nel Salone d’onore di Palazzo H al Foro Italico, arrivata in ossequio alle raccomandazione del Comitato olimpico internazionale. Nella tradizionale sfilata delle delegazioni dei paesi partecipanti a Parigi, i portabandiera erediteranno il ruolo che a Tokyo 2020 fu di Elia Viviani e Jessica Rossi.

Tamberi: “Un sogno, spero di esserne all’altezza”

“Quest’oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione Italiana ai giochi di Parigi 2024 mi riempie d’orgoglio. Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo Italiano in questi anni, ma credo anche che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità sia estremamente complesso. Quello che so con ancora più certezza è che ho sempre dato tutto me stesso allo sport, mettendolo davanti a qualsiasi altra cosa nella mia vita. Ho cercato di essere un capitano degno del proprio ruolo. Qualcuno che potesse essere quanto più possibile di supporto ai compagni più giovani nei momenti difficili, cercando di creare un gruppo forte e soprattutto unito. Mi ero preparato all’idea che la scelta sarebbe ricaduta su Greg, un atleta e un amico del quale nutro un immensa stima. Le uniche parole che mi venivano in mente se questa fosse stata la scelta finale erano: ‘Sono fiero di avere un leader come lui a Parigi’. Spero con tutto il cuore di poter essere per l’Italia all’altezza di questo ruolo e prometto che farò di tutto per esserlo“. Lo scrive in un post su Instagram Gianmarco Tamberi, campione olimpico e campione del mondo di salto in alto, scelto come portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di questa estate a Parigi.

“Un profondo grazie al presidente Giovanni Malagò, la Giunta del coni e il consiglio Nazionale, per la fiducia riposta in me e per aver ridato il ruolo porta bandiera all’atletica italiana dopo 32 lunghi anni – ha aggiunto – Sto vivendo un sogno”. Tra i primi a commentare il post la moglie Chiara Bontempi (“ti meriti tutto campione mio”) e il campione olimpico nel karate Luigi Busà (“nessuno meritava più di te Gimbo”).

Marito Errigo: “Soddisfazione carriera, sia buon auspicio”

“Siamo felicissimi, è una bella soddisfazione per la carriera. Una soddisfazione grandissima. Ci auguriamo che sia di buono auspicio anche per le Olimpiadi”. Così a LaPresse Luca Simoncini, ex fiorettista e marito della campionessa azzurra che oggi è stata scelta, insieme a Gianmarco Tamberi, come Portabandiera dell’Italia alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi di 2024.

