La Fondazione Principe Alberto II di Monaco lancia il Sustainable Yachting Technology Award

Un nuovo premio per la Monaco Energy Boat Challenge (1-6 luglio allo Yacht Club de Monaco) per valorizzare i progetti universitari innovativi. La Fondazione Principe Alberto II di Monaco, partner della Monaco Energy Boat Challenge, aggiunge una nuova dimensione alla collaborazione lanciando il Sustainable Yachting Technology Award. Il concorso è aperto alle università di tutto il mondo e il 6 luglio premierà la migliore soluzione tecnologica applicabile alla nautica da diporto in termini di efficienza energetica e/o riduzione delle emissioni di carbonio. “Siamo lieti di istituire questo premio per contribuire a finanziare lo sviluppo di un dipartimento universitario con una sovvenzione di 25.000 euro. Speriamo di incoraggiare il vincitore ad andare oltre con la sua ricerca applicata e chissà magari aiutare i prototipi a progredire verso una soluzione industriale “, spiega Olivier Wenden, vicepresidente della Fondazione Principe Alberto II di Monaco. Una volta assegnata la sovvenzione, il vincitore potrà presentare i progressi legati al proprio progetto al Monaco Energy Boat Challenge per tre anni a partire dal 2025. Il premio è stato annunciato ufficialmente alla Monaco Ocean Week, alla quale hanno partecipato anche gli esploratori Mike Horn e Bertrand Piccard.

Sotto l’ombrello collettivo di Monaco, Capital of Advanced Yachting e organizzato da YCM, la Monaco Energy Boat Challenge riunisce pionieri dell’industria marittima e ingegneri visionari attorno a un obiettivo comune: promuovere la propulsione alternativa e la sostenibilità nel settore della nautica da diporto. In programma, una convergenza unica di imbarcazioni già sul mercato o in procinto di entrare nel mercato e prototipi innovativi. “Ogni anno gli studenti superano se stessi. Sono una straordinaria fonte di idee. È affascinante vedere il loro potenziale e siamo felici di metterli in contatto con operatori del settore che rappresentano un grande supporto per questi giovani ingegneri”, afferma il segretario generale YCM Bernard d’Alessandri.

I partecipanti alla Solar Class hanno appena confermato la loro presenza all’11° Monaco Energy Boat Challenge, con 15 team e 13 nazioni pronti a sfidarsi in questa categoria storica che sostiene l’evento sin dal suo lancio nel 2014. Poche settimane prima, hanno finalizzato la loro registrazione i concorrenti della Energy Class, che vede competere 20 rinomate università. Tra queste prestigiose istituzioni figurano l’Università di Cambridge, la Pontificia Università Cattolica del Cile, il Politecnico di Milano e l’Università Tecnica di Berlino per citarne alcuni, con 14 nazioni rappresentate tra cui Canada, Croazia, Perù, Cile e Cina. Tutti hanno la possibilità di incontrare cantieri navali rinomati come Monaco Marine, Oceanco, Ferretti Group e Sanlorenzo.

Uno dei grandi protagonisti sarà l’idrogeno. Percepito da molti come una delle nuove fonti di energia chiave nella transizione energetica verso un futuro più pulito e sostenibile, l’idrogeno soddisfa una vasta gamma di bisogni energetici. Come vettore energetico, offre un’alternativa promettente ai combustibili fossili in quanto può essere prodotto da fonti rinnovabili come quella solare ed eolica o tramite il processo di decarbonizzazione del gas naturale. Diversi concorrenti hanno optato per questa soluzione. Dei 21 team della Ennergy Class che utilizzano la propulsione elettrica, quasi il 50% dei progetti (dieci) presenterà tecnologie ibride basate sull’idrogeno, mentre gli altri 11 sceglieranno di immagazzinare il 100% dell’energia in batterie agli ioni di litio. Da notare che durante il Monaco Energy Boat Challenge del 2019, lo Yacht Club de Monaco e la Fondazione Principe Alberto II di Monaco hanno anche co-lanciato il Monaco Hydrogen Working Group.

